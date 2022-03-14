الإثنين 14-03-2022
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الأرصاد: درجات حرارة تحت الصفر غداً ولا تراكم للثلوج

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الإثنين، 14-03-2022 09:10 ص

الأرصاد: درجات حرارة تحت الصفر غداً ولا تراكم للثلوج

منخفض


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب الحالة الجوية أن المملكة تشهد انخفاض على درجات الحرارة دون المعدلات الاعتيادية بمقدار 11 درجة مئوية حيث تصل إلى درجات تحت الصفر يوم غد الثلاثاء .

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وأضاف اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" أن الرياح ستكون شمالية غربية تصل سرعتها إلى 50 كم مشيرا إلى أن الأمطار متفرقة في مختلف مناطق المملكة .


" لا تراكم للثلوج خلال منخفض يوم غد وسيكون تساقط الثلوج متفرق خلال ساعات الظهيرة على المناطق الشمالية والوسطى " وفق آل خطاب.


ونوه أن المملكة ستتأثر بموجة انجماد بسبب تدني درجات الحرارة ليلة الثلاثاء - صباح الأربعاء .



 




 

 


 

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