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الأحد، 02-06-2024 12:00 م

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة في الأردن غداً

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم تلامس الـ 42 درجة مئوية في الأغوار الجنوبية وأقل درجة 32 في المرتفعات الشمالية .

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وقالت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" إن ذروة الموجة الحارة في المملكة تصادف غداً الاثنين لتصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في الأغوار والعقبة و39 في العاصمة عمان .


وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة (وقت الظهيرة) ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


ودعت إلى عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن عدم إشعال النيران في الأماكن الحرجية.


 




 

 


 

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