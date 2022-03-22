الأرصاد: زخات خفيفية من المطر اليوم

الوكيل الإخباري - تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة مع بقاءالأجواء الباردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق،وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء شمال المملكة،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً:الاجواءباردة جداً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، وباردة في الاغوار والبحرالميت والعقبة،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وباردة ليلاً،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترت،والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

-خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكرفوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

