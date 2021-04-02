الأرصاد : عدم تأثر المملكة بمنخفض عميق

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، تأثر المملكة ، بمنخفض عميق خلال اليومين القادمين .

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ووفق نشرة دائرة الأرصاد الجوية ، التي اطلع "الوكيل الإخباري" عليها ، فإن درجات الحرارة، ترتفع غدا السبت، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً .

أما يوم الأحد ، فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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