الأرصاد : فرصة لتساقط الأمطار الاربعاء وتحذير من الضباب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى الأجواء لطيفة الحرارة يوم الاربعاء في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة،وفق مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب .
وقال ال خطاب لموقع الوكيل الاخباري ان هنالك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح غربية تنشط بين الحين والاخر اثناء النهار .
وحذر ال خطاب من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
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