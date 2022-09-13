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الثلاثاء، 13-09-2022 10:59 ص

الأرصاد : فرصة لتساقط الامطار غدا في هذه المناطق

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات


أكدت دائرة الأرصاد الجوية، تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط في ساعات ليل اليوم الثلاثاء.


وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن المملكة ستشهد زخات خفيفة من الامطار في أقصى شمال المملكة نتيجة ارتفاع مستوى الرطوبة في ساعات الصباح الباكر لتصل إلى 100%.

وأضافت أن الكتلة ستؤدي إلى ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وأشارت إلى أن نسبة الرطوبة في العاصمة عمان والبحر الميت قد تصل إلى 85% .


وأكدت أن موعد انتهاء الكتلة الهوائية الرطبة التي تؤثر على المملكة سيكون يوم الخميس حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.

 




 

 


 

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