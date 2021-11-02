الأرصاد : فرصة لزخات خفيفة من المطر الثلاثاء

الوكيل الإخباري - أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الصباح اليوم الثلاثاء في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً:أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات العالية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة

