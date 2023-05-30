الأرصاد: فرصة لسقوط المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لسقوط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق دائرة الارصاد الجوية .

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ليلاً : الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.



التحذيرات ليوم الثلاثاء

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

