الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

إصابة 46 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال مخيم في نابلس

إصابة 9 أشخاص بحادث إطلاق نار في فلوريدا

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء عالمياً

تسبب بوفاة مراهقة في استراليا.. تحذير من تحد خطير على "تيك توك"

التحويلات المرورية المرافقة لموكب زفاف ولي العهد وأوقاتها - تفاصيل

مصر.. اندلاع حريق بمركز تجاري في القاهرة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس شرق طولكرم

قوارب الدفاع المدني تسعف سيدة تعرّضت لحالة مرضية في الأزرق

الثلاثاء، 30-05-2023 06:05 ص

الأرصاد: فرصة لسقوط المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية

مطر 1


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لسقوط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق دائرة الارصاد الجوية .

اضافة اعلان


ليلاً :  الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.


التحذيرات ليوم الثلاثاء
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار  خاصة في مناطق البادية.  
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520232718314192916015

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

هطول مطري

الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار مع تساقط أمطار

520232761215565539635

متى تنحسر موجة الغبار عن الاردن ؟

520232365616846523358

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والحالة الجوية يوم الاثنين

000

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد اليوم

3202314103746639904764

بدء تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

أخبار متعلقة
حرارة5

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

52023663546761385049

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

4202328175630446024369

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

520232175137480065072

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

حرارة 2

المملكة تشهد ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

4202325164724731799692

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء