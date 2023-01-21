السبت 21-01-2023
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السبت، 21-01-2023 11:11 ص

الأرصاد: لا ثلوج في المربعانية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إنه لا مؤشرات لتساقط الثلوج على المملكة لغاية نهاية شهر كانون الثاني الحالي.

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وأضاف آل خطاب اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود حالات مطرية من الممكن أن تشهدها المملكة مع نهاية شهر كانون الثاني الحالي و بداية شهر شباط .


ونوه أن الحالة الجوية حالياً مستقرة ومشمسة حتى نهاية الأسبوع الحالي مع بعض الغيوم غير الممطرة تظهر في أجزاء من سماء المملكة مع هبوب رياح شرقية معتدلة السرعة.


وختم آل خطاب أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي سوف تتراوح العظمى نهارا  في العاصمة عمان والمناطق الجبلية بوجه عام ما بين 14 - 18 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى ليلا ما بين 5 - 7 درجات مئوية ، أما المناطق الغورية وخليج العقبة والبحر الميت يتوقع أن تسجل العظمى نهارا ما بين 22-25 درجة مئوية نهارا وتنخفض الصغرى ليلا ما بين 13 - 15 درجة مئوية.


 




 

 


 

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