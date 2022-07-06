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الأربعاء، 06-07-2022 12:04 م

الأرصاد: لا موجات حارة خلال عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- صرح مدير دائرة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن آخر التحليلات للنماذج الخاصة بمحاكاة الغلاف الجوي في ادارة الارصاد الجوية الى أن فترة عيد الأضحى المبارك سوف يسود طقس صيفي اعتيادي ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان خلال فترة العيد ما بين 31-33 درجة مئوية  ، مع العلم بأن المعدل الطبيعي لمثل هذه الفترة في عمان 32 درجة مئوية بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى ليلاً خلال فترة العيد ما بين  20- 22  درجة مئوية .

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وأفاد آل خطاب بأن درجات الحرارة في المرتفعات الجبلية "جبال عجلون وجرش والسلط والطفيلة والشوبك"، تتراوح درجات الحرارة العظمى  بين 29 إلى 31 درجة مئوية و تسجل الصغرى ليلا مابين 16 الى 18 درجة مئوية.


في المقابل الاغوار و البحر الميت وخليج العقبة يتوقع ان تسود اجواء حارة اثناء النهار ومعتدلة الحرارة اثناء الليل حيث تتراوح العظمى نهاراً في الاغوار والعقبة والبحر الميت ما بين 40-41 درجة مئوية.


كما أضاف آل خطاب بأن كافة المناطق ملائمة للسياحة الداخلية خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك .


وتنصح ادارة الارصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة الظهيرة الابتعاد عن التعرض المباشر لاشعة الشمس في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة .


 

 

 




 

 


 

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