الثلاثاء 21-09-2021
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الثلاثاء، 21-09-2021 03:31 م

الأرصاد لـ الوكيل : أمطار خفيفة نهاية الأسبوع

مطر


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية ، رائد رافد آل خطاب أن المملكة على موعد مع زخات خفيفة من الأمطار الخميس القادم .

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وبين آل خطاب ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية رطبة ، ما يؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة مساء يوم الخميس ، ما يؤدي إلى سقوط زخات خفيفة من الأمطار شمال المملكة .

 

" ويستمر تأثير الكتلة الرطبة على المملكة حتى صباح الجمعة ما يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على وسط وشمال المملكة "، وفق آل خطاب .

 

ونوّه آل خطاب أن ذلك لا يعتبر منخفضا جويا ، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر عند القيادة .

 

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