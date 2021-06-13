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الأحد، 13-06-2021 12:01 م

تنحسر غدا الإثنين

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع كتلة حارة

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الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية ، رائد رافد آل خطاب بأن  آخر التحديثات للنماذج الحاسوبية الخاصة بتحليل طبقات الجو في إدارة الأرصاد الجوية تشير الى ان المملكة ستتأثر - بمشيئة الله - اليوم الأحد بكتلة هوائية حارة نسبياً.

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ولفت آل خطاب في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن الكتلة ستؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 درجات مئوية.

 

وتابع " سرعان ما ستنحسر هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبياً عن المملكة، اعتباراً من يوم غد الإثنين؛ لتعود الأجواء المعتدلة الى أغلب مناطق المملكة".

 

وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في باقي مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تسجّل في العاصمة عمان 35 درجة مئوية بينما تلامس الـ 40 درجة مئوية في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مما يستدعي اخذ الحيطة والحذر خوفاً من التعرض لضربات الشمس.

 

 

 


 




 

 


 

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