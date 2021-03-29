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الإثنين، 29-03-2021 12:57 م

حتى منتصف أيار

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع منخفضات خماسينية

منخفض
أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، أن المملكة ستشهد منخفضات خماسينية.

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ولفت آل خطاب، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ،أنه عادةً ما يشهد الأردن في الفترة الممتدة بين بداية فصل الربيع حتى منتصف آيار ، حالة من عدم الاستقرار الجوي، ومنخفضات خماسينية  .

 

وأشار أن هنالك احتمالية هطول زخّات مطريّة في المناطق الشمالية والوسطى ، الجمعة القادم ، نتيجة لكتلة هوائية باردة ورطبة تؤثّر على المملكة ، كما وتكون الرياح غربية نشطة السرعة .

 

 

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