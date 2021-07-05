الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع موجة حارة جديدة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية حارة الخميس القادم ، قد تمتد ليومين ، وفق الخرائط الأولية لحالة الطقس.

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وبين آل خطاب ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن عمّان ستسجل الخميس 35 درجة مئوية ، وستصل في محافظة العقبة إلى 43 درجة مئوية ، منوّها أن الأجواء العامة خلال اليومين القادمين ستكون "معتدلة" .

وفي ردّ على سؤال حول أكثر المناطق التي سجّلت درجات الحرارة في المملكة منذ شهر تموز (7) الحالي ، أجاب " سجّلت غور الصافي أول أمس السبت 46,7 درجات مئوية ، تلتها محافظة العقبة التي سجّلت 44,6 درجات مئوية في ذات اليوم ".





