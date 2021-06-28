الأرصاد لـ الوكيل : الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام القادمة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب، أن درجات الحرارة في العاصمة عمان ، تتراوح خلال الأسبوع الحالي (35-36) درجة مئوية .

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ولفت آل خطاب ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن مؤشرات الطقس الحالية ، تدل على أن الأجواء الحارّة تبقى مستمرة حتى بداية الأسبوع القادم .

" قد تنخفض درجات الحرارة الأحد القادم، وقد تصل في العاصمة عمان إلى 33 درجة مئوية، وفق القراءة الحالية للخرائط الجوية " ، وفق آل خطاب ، الذي حذّر الأردنيين من التعرّض بشكل مباشر لأشعة الشمس ، والإكثار من شرب السوائل.