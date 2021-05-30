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الأرصاد لـ الوكيل : امتداد لكتلة هوائية حارة الإثنين

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الأحد، 30-05-2021 02:16 م

الأرصاد لـ الوكيل : امتداد لكتلة هوائية حارة الإثنين

حك
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، أن المملكة ستشهد امتدادا لكتلة هوائية حارة ، غدا الإثنين ، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجّل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية.
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ولفت آل خطاب ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري"  أن مدينة العقبة ستسجل (41) درجة مئوية ، الإثنين ، بينما العاصمة عمان ستسجّل (34) درجة مئوية.

" سرعان ما يتراجع تأثير الكتلة الحارة يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة" ، وفق آل خطاب .

 




 

 


 

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