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السبت، 17-07-2021 12:01 م

ذروة درجات الحرارة الإثنين

الأرصاد لـ الوكيل : تراجع الكتلة الحارة في أول أيام العيد

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد ال خطاب، أن ذروة الكتلة الحارة ، ستكون الإثنين القادم .

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ولفت آل خطاب ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن درجات الحرارة ستبلغ في العاصمة عمان الإثنين (40) درجة مئوية ، وقد تصل في محافظة العقبة إلى (44) درجة مئوية .

 

وأشار إلى ان أول أيام عيد الأضحى المبارك سيشهد تراجعا في الكتلة الحارة بشكل تدريجي ، وزاد " تعود درجات الحرارة حول معدلاتها ثاني أيام العيد" .

 

" من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها ، بحيث تكون الأجواء صيفية ، اعتيادية خلال الأيام القليلة القادمة " ، وفق آل خطاب .

 

 

 




 

 


 

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