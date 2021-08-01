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الأحد، 01-08-2021 02:56 م

الأرصاد لـ الوكيل : ذروة الكتلة الحارة يومي الأربعاء والخميس

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير ادارة الارصاد الجوية ، رائد رافد ال خطاب بأن آخر التحديثات للنماذج الحاسوبية الخاصة بتحليل طبقات الجو في إدارة الأرصاد الجوية تشير الى ان المملكة ستتأثر اعتباراً من غد الاثنين بكتلة هوائية حارة وجافة تؤدي الى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة.

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وبين آل خطاب ، الأحد لـ "الوكيل الإخباري "من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة والجافة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 

 

وزاد " ومن المتوقع حسب تحديثات الخرائط اليوم الاحد الموافق الاول من شهر أب أن تكون ذروة تاثير هذه الكتلة الهوائية الحارة يومي الأربعاء والخميس، حيث يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في عمان حوالي 38 درجة مئوية ويتوقع أن تلامس الـ 44 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مما يستدعي اخذ الحيطة والحذر وتجنب التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة خاصة فترة الظهيرة حرصاً لعدم التعرض لضربات الشمس".


وتابع آل خطاب " بالرجوع للتوقعات الفصلية تشير التنبؤات الفصلية لشهر أب/2021  بأن درجات الحرارة سوف تكون أعلى من معدلاتها العامة باحتمالية عالية تتجاوز  60% والذي يدعم هذا التحليل والتوقع ان معدل درجة حرارة سطح البحر لشرق المتوسط ستكون هي أيضا أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي درجة مئوبة واحدة وكذلك سيطرة كتل هوائية دافئة في طبقات الجو العليا خلال هذا الشهر ".


 




 

 


 

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