الأرصاد لـ الوكيل : لا مؤشرات على منخفض جوي عميق

الوكيل الإخباري - أكد مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب، أن المملكة ستشهد انخفاضا آخر على درجات الحرارة، غدا الجمعة لتسود أجواء باردة جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً،

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ولفت آل خطاب ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" أن هنالك فرصة لهطول زخات من الأمطار، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتسود رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تثير الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، ومع ساعات الليل تضعف تدريجياً فرصة هطول المطر وتخف سرعة الرياح .

وفي ردّ حول تأثّر المملكة بمنخفض جوي عميق وفق ما يتم تداوله ، أوضح أنه لا يوجد مؤشرات - حتى لحظة كتابة الخبر ، وقال " ستشهد المملكة خلال الأيام القليلة القادمة ، ارتفاعا على درجات الحرارة ، وفق قراءة الأرصاد للخرائط الجوية حتى يوم الأحد " .