الأرصاد لـ الوكيل : لا مؤشرات لهطولات مطرية حاليا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية ، رائد رافد آل خطاب أنه لا يوجد مؤشرات لهطولات مطرية خلال الأربع أيام القادمة .

اضافة اعلان

وبين آل خطاب الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن المملكة ستشهد ارتفاع طفيفا على درجات الحرارة الأسبوع الحالي ، منوها أنها ستكون ضمن معدلاتها الاعتيادية .

وأشار إلى تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية العالية في شمال وجنوب المملكة في ساعات الصباح الباكر ، حيث يتلاشى تدريجيا .

" سيكون هنالك نسبة رطوبة عالية في الأجواء ، ما يؤدي إلى تشكل الغيوم على ارتفاعات منخفضة " ، وفق آل خطاب .

اظهار أخبار متعلقة

