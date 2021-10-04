الإثنين 04-10-2021
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الإثنين، 04-10-2021 03:34 م

الأرصاد لـ الوكيل : لا مؤشرات لهطولات مطرية حاليا

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية ، رائد رافد آل خطاب أنه لا يوجد مؤشرات لهطولات مطرية خلال الأربع أيام القادمة .

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وبين آل خطاب الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن المملكة ستشهد ارتفاع طفيفا على درجات الحرارة الأسبوع الحالي ، منوها أنها ستكون ضمن معدلاتها الاعتيادية .

 

وأشار إلى تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية العالية في شمال وجنوب المملكة في ساعات الصباح الباكر ، حيث يتلاشى تدريجيا .

 

" سيكون هنالك نسبة رطوبة عالية في الأجواء ، ما يؤدي إلى تشكل الغيوم على ارتفاعات منخفضة " ، وفق آل خطاب .

 

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