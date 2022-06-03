السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأرصاد: مرتفع جوي حار السبت وعمّان تسجل 33 والعقبة 40 درجة

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الجمعة، 03-06-2022 11:53 م

الأرصاد: مرتفع جوي حار السبت وعمّان تسجل 33 والعقبة 40 درجة

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن المملكة تشهد مرتفع جوي حار، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة نهار السبت أعلى من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة لتصل في عمّان إلى 33 والعقبة 40 درجة. 

وبينت الدائرة، أنه سوف تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية ، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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اما ليلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.  


وتحذر الدائرة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


ويوم الأحد، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية ،وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم العالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  أحياناً في ساعات المساء.


وتاليا درجات الحرارة ليوم السبت: 


شرق عمان 33 درجة 
غرب عمان 31
المرتفعات الشمالية 29 
مرتفعات الشراه 28 
مناطق البادية 37 
مناطق السهول 34 
الاغوار الشمالية 38 
الأغوار الوسطى 39 
الأغوار الجنوبية 40 
البحر الميت 39 
العقبة 40 


 




 

 


 

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