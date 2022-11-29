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الثلاثاء، 29-11-2022 06:14 ص

الأرصاد: مناطق تشهد اليوم أمطار غزيرة ورعد - اسماء

منخفض2


الوكيل الإخباري - تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بتأثيرها على المملكة اليوم حيث تهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة تكون غزيرة احيانا مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات من البرد وتتهيأ لتشمل هذه الحالة تدريجيا مناطق في شمال ووسط المملكة .

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وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية تساقط زخات من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد ، وتسود رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وفي ساعات الليل سوف تكون الحالة محصورة في شرق المملكة واجزاء من مناطق الشمال حيث يستمر توقع تساقط زخات من المطر يتوقع أن تكون في شرق المملكة غزيرة لفترات قصيرة يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احياناً. وفق الأرصاد


وأكدت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول. بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات مع هطول المطر . 


كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار .


 




 

 


 

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