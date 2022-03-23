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الأربعاء، 23-03-2022 12:55 م

الأرصاد: مناطق ستسجل درجتين تحت الصفر المنخفض القادم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن أقل درجة حرارة قد ستشهدها المملكة خلال المنخفض الذي ستتأثر به المملكة اعتباراً من اليوم الأربعاء(درجتين تحت الصفر) في مرتفعات الشمال.

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وأضاف آل خطاب في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن المنخفض سيبدأ تأثيره مساء اليوم وسيستمر لغاية مساء الجمعة بأجواء باردة جداً إضافة إلى تساقط أمطار غزير يوم غد في المناطق الوسطى والشمالية.


ونوه أن منطقة رأس منيف في المرتفعات الشمالية بالإضافة إلى مرتفعات الجنوب ( الكرك ، الطفيلة ، معان) ستشهد تراكم خفيف للثلوج أما المناطق الوسطى ستشهد زخات ثلجية محدودة .


" وستبدأ بعد ذلك درجات الحرارة بالارتفاع وتسود الأجواء الربيعية منتصف الأسبوع القادم " وفق آل خطاب


 




 

 


 

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