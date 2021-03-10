الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 11:57 ص

الأرصاد: منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة إعتباراً من اليوم

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الوكيل الاخباري - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن المملكة ستتأثر اليوم بمنخفض جوي خماسيني يعتبر الأول لهذا الموسم .

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ويترافق مع بداية تأثير هذا المنخفض الخماسيني ما يعرف بالأجواء الخماسينية، حيث تسود اليوم أجواء مغبرة بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على الحرارة .


واضاف آل خطاب بأنه ومع ساعات ليل (الخميس/الجمعة) تؤثر على المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة للمنخفض الجوي والذي يتحرك شرقاً ليتمركز شمال شرق سوريا تؤدي الى انخفاض ملموس على الحرارة، مع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى . 


و يتوقع ما بعد منتصف ليل الخميس وساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الجمعة أن تكون الأمطار غزيرة لفترات وجيزة ومصحوبة بالرعد وهطول زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق.


 




 

 


 

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