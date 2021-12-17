الأرصاد: منخفض جوي ماطر وزخات ثلجية الاثنين المقبل

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن آخر تحديثات الحالة الجوية ليل الجمعة/ السبت تشير إلى أن المملكة على موعد مع منخفض جوي ماطر مصحوب بالرعد الاثنين المقبل ويتمركز فوق جزيرة قبرص.



وأضاف في تصريح لـ (بترا)، إن انخفاضاً ملموساً سيطرأ على الحرارة يوم الاثنين لتتحوّل الأجواء مع ساعات الظهيرة إلى باردة وغائمة مع هطول المطر شمال ووسط المملكة وفي أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، متوقعاً أن تكون الهطولات مصحوبة بالرعد ليلاً مع تساقط زخات من البَرَد واحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم الجبال العالية.

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