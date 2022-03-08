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الأرصاد: منخفض جوي وزخات ثلجية من قبرص الجمعة

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الثلاثاء، 08-03-2022 08:42 ص

الأرصاد: منخفض جوي وزخات ثلجية من قبرص الجمعة

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الوكيل الإخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب بأن المملكة سوف تتأثر تدريجياً يوم الخميس بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم وتهطل الأمطار بين الحين والاخر في شمال المملكة تمتد إلى المناطق الوسطى .

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وأضاف آل خطاب بأنه يتوقع مع ساعات الليل من يوم الخميس  أن تشتد الفاعلية وتكون الهطولات غزيرة لفترات وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، كما يتوقع أن تشمل الهطولات أثناء الليل  أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، و تسود رياح غربية نشطة السرعة.


 وبين آل خطاب بأن يوم الجمعة سوف يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل دون معدلاتها بحوالي 7 - 8  درجات مئوية ، بحيث تصبح الأجواء باردة جداً غائمة ماطرة في أغلب المناطق، مصحوبة برياح غربية نشطة السرعة وهبات قوية قد تتجاوز سرعتها حاجز 80كم/ساعة في بعض المناطق، كما يحتمل في ساعات الصباح ولفترة محدودة هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية خاصة الشمالية كمرتفعات عجلون وجرش ، ويتوقع مع ساعات الليل من يوم الجمعة أن تضعف الفعالية حيث  تضعف فرصة الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح.
واضاف بانه من الطبيعي أن تتأثر بمثل هذه المنخفضات في مثل هذه الفترة وخاصة بأننا لا نزال بفصل الشتاء .



 




 

 


 

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