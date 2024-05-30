الأرصاد: منخفض سطحي حراري يؤثر على الأردن الاحد وتحذير من حالة الطقس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاحد القادم بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية جافة وحارة حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6-7 درجات مئوية .

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ووفق الارصاد الجوية يكون الطقس حار نسبياَ فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار في باقي المناطق.



وتحذر الارصاد يوم الاحد القادم من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.