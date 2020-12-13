الأرصاد: منخفض قبرصي قادم إلى المملكة

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من الأردن تؤدي إلى إثارة الغبار.

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وأضافت الدائرة أن الأجواء تكون باردة في أغلب المناطق ليلا، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



الاثنين، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خلال ساعات النهار لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.



وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتزايد كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من الأردن، حيث يتوقع ان تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد في الأجزاء الجنوبية الغربية، بما فيها مدينة العقبة بالإضافة للمناطق الشرقية، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.



وتدريجياً خلال ساعات الليل تشمل الهطولات باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.



الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خلال ساعات النهار باردة نسبياً مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل يتأثر الأردن تدريجيا بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لتصبح الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل في ساعات متأخرة من الليل الامطار في الشمال تمتد تدريجياً الى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم /ساعة في بعض المناطق.



الأربعاء، تستمر الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في معظم المناطق، قد تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحياناً في الأجزاء الغربية، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 40 كم /ساعة في بعض المناطق.



