الأرصاد: منخفض قطبي وثلوج على ارتفاع 800 متر غدا

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح في العديد من المناطق، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

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ويوم غدٍ الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداُ من أصل قطبي، وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا، مع هطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.



ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة تدريجيًا، لتتحول الأجواء إلى غائمة وماطرة في العديد من المناطق، وتكون غزيرة في بعض المناطق ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد.



ويتساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 800 متر فوق سطح البحر، وتتراكم بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ ساعة.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الخميس، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، وتتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات المساء تضعف فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كم/ ساعة.



وتكون الأجواء يوم الجمعة شديدة البرودة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة قد تمتد على شكل زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، وفي ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات وتتناقص الغيوم وتخف سرعة الرياح، ويتشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 - 2 درجة مئوية، غرب عمان 7 - 0، المرتفعات الشمالية 5 الى (-1)، مرتفعات الشراة 7 الى (-2)، مناطق البادية 13الى (-1)، مناطق السهول 9 - 2، الاغوار الشمالية 15 - 5، الأغوار الجنوبية 20 - 10، البحر الميت 18 - 8، وفي خليج العقبة 19 - 8 درجات مئوية.