الأرصاد : هذه المناطق تشهد تساقطا للثلوج - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد منطقة بير الدباغات بلواء الشوبك - معان وطريق النقب الآن تساقطًا للثلوج، وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية في النقب، الأمر الذي يستدعي من السائقين ومرتادي الطريق توخي الحذر من خطر الانزلاق على الطرقات وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.



وبحسب موقع إدارة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، فإنه يشتد هذه الليلة تدريجياً هطول المطر في شمال ووسط المملكة، وقد يكون مصحوبا بالرعد أحياناً، وأما في خليج العقبة فتكون الفرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر.



وتحذر الأرصاد من خطر تشكل السيول أثناء الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.



ومع ساعات ليل الأحد ويوم الاثنين، تكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح الباكر وليل الاثنين تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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