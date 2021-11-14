الأرصاد : هطول زخات متفرقة من المطر

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء مغبرة بوجه عام في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع خلال ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة،قد تكون في ساعات الفجر غزيرة أحياناً و يصحبها الرعد، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من وسط وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة،واعتباراً من ساعات الظهيرة تضعف فرصة الهطول في كافة المناطق.

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ليـــــــــــلاً:يخف تركيز الغبار بشكل تدريجي، وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة،كما تخف سرعة الرياح مع بقائها جنوبية شرقية.



خليج العقبة:

الأجواء غائمة جزئياً،ويتوقع خلال ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر، قد تكون في ساعات الفجر غزيرة أحياناًويصحبها الرعد،ومع ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي،والرياح شمالية معتدلة السرعةتتحول أحياناًإلى جنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة في جنوب وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى بسبب الغبار.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً.

- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الفجر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة.

