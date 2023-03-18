الأرصاد: يبدأ تأثير المنخفض الجوي على المملكة ليلاً

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليلاً: تتأثر المملكة تدريجيا بامتداد لمنخفض جوي وتسود أجواء باردة وتتكاثر كميات الغيوم وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة ، تمتد لاحقا الى المناطق الوسطى وتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة



التحذيرات ليوم السبت :

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.