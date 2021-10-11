الأمطار تتساقط في مناطق بالمملكة

الوكيل الاخباري - بدأت السحب تتكاثر مساء الاثنين على ارتفاعات متوسطة وعالية في أجزاء من جنوب المملكة حيث شهدت مناطق في معان والأغوار الجنوبية تساقط زخات خفيفة من الأمطار .



وتتأثر المملكة الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل هنالك احتمال ان تشتد الهطولات لفترات محدودة في أجزاء متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ، وفق دائرة الارصاد الجوية .

اضافة اعلان