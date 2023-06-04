الاحتفال بزفاف ولي العهد في عين الباشا

الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، اليوم الأحد، احتفال جمعية عين الباشا الخيرية وأهالي المنطقة، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.



وقال رئيس الجمعية عبد الحميد أبو حطب إن الاحتفال هو تعبير عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة التي فرح بها كل الأردنيون، مشيرا إلى الدور الكبير لسمو ولي العهد، بتنمية المبادرات الشبابية.



وأكد أن مظاهر الفرح في جميع مناطق المملكة دليل على وحدة الشعب الأردني ووحدة صفه خلف قيادته الهاشمية.

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