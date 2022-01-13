الاردنيون على موعد مع الثلوج .. كتلة هوائية باردة جداً تقترب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن المملكة ستتأثر ليل الخميس بكتلة هوائية باردة جداً مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، ويتوقع أن يكون تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض على شكل جبهات حتى ليل الأحد.



حيث تهطل الأمطار اعتباراً من ليلة الخميس/ الجمعة في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد، خاصة في شمال المملكة والتي قد تؤدي الى تشكل السيول.



وأضاف آل خطاب انه ومع تعمق الكتلة الهوائية الباردة جداً الجمعة، تنخفض الحرارة بشكل ملموس والأجواء غائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة على فترات مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة مع احتمالية هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وهناك احتمال ضعيف بعد منتصف الليل هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ولفترة قصيرة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



اما يوم السبت فيستمر تأثير الحالة الجوية مع هطول زخات من المطر بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع احتمالية لهطول زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق قمم الجبال العالية الجنوبية، تكون أحياناً ممزوجة بالمطر.

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