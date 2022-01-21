الاردنيون على موعد مع الثلوج مجدداً يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية باستقرار الأجواء اليوم الجمعة وغدا السبت مع بقاء الاجواء باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً مع تشكل الصقيع والأنجماد في مختلف مناطق المملكة.



ونهار الأحد يكون الجو مستقرا وبارد مساءً ، ويوم الاثنين يؤثر على المملكة مُنخفض جوي بارد مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً يجلب الأمطار في مختلف مناطق المملكة وزخات الثلوج بالمرتفعات الجبلية العالية .

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