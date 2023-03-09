الاردن على موعد مع منخفض جوي وامطار غزيرة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن المملكة ستشهد منخفض جوي وأمطاراً متوسطة مصحوبة بالرعد يوم الثلاثاء القادم .



واضاف ان معظم المحافظات ستشهد أمطارا متفاوتة في قوة غزارتها من منطقة إلى أخرى" ، لافتا إلى "أن الأمطار ستكون على المناطق الشمالية والوسطى غزيرة إلى متوسطة فيما تكون شدتها أقل على المناطق الجنوبية".



ولفت آل خطاب أن المنخفض الجوي يبدأ بعد ساعات ظهر الاربعاء بالابتعاد تدريجيا إلى الأردن، حيث من المتوقع أن يخف تأثيره مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة حتى ساعات الليل.

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