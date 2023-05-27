السبت 27-05-2023
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السبت، 27-05-2023 05:18 م

الارصاد : أمطار رعدية على هذه المناطق خلال الساعات القادمة - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء ستكون الليلة مغبرة و معتدلة الحرارة بوجه عام، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتسقط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا .

ووفق الادارة تشير صورة رادار الطقس التابع لادارة الارصاد الجوية الى تساقط زخات من المطر في اماكن متفرقة من المملكة ، حسب الصورة المرفقة .

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