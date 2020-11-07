السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 07-11-2020 02:12 م

الارصاد : أمطار رعدية غداً

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الوكيل الاخباري -  تتأثر المملكة يوم غد الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً خلال ساعات المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.
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وتنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الإثنين، مع استمرار الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

 




 

 


 

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