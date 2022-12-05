الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 05-12-2022 05:24 م

الارصاد : أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة يوم الثلاثاء تحت تأثير الحالة الضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ،الأجواء تميل للبرودة بوجة عام في أغلب المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة،ومع ساعات الصباح يتوقع تساقط زخات محلية من المطر في شرق المملكة قد تكون مصحوبة بالرعد احيانا ،قد تمتد الهطولات تدريجيا الى اجزاء محدودة من المناطق الشمالية  .

والاجواء ليلاً باردة نسبيا في أغلب المناطق بوجة عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية ، احتمال تدني مدى الرويا الافقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية ، وخطر الانزلاق في المناطق التي من المتوقع ان تشهد هطولات مطرية.

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