الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الارصاد : أمطار غزيرة وتحذير من السيول خلال اليومين القادمين

الأربعاء، 03-02-2021 07:36 ص

الارصاد : أمطار غزيرة وتحذير من السيول خلال اليومين القادمين

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الوكيل الاخباري - وفق الارصاد الجوية و اعتباراً من ساعات الفجر ليوم غد الخميس يمتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة ليشمل معظم المناطق ، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات غزيرة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة .

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اما الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة .

 

والسبت تستمر الأجواء باردة وغائمة جزئياً، مع هطول زخات من المطر خلال ساعات النهار في أنحاء مختلفة من المملكة، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجياً، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


 




 

 


 

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