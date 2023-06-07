الارصاد : أمطار في طريقها إلى المملكة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي،يوم الجمعة ، وتسود أجواء مغبرة في اغلب المناطق مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (60 كم/ساعة).

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وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار وانعدامها احيانا في بعض المناطق ، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ، خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.