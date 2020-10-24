السبت 24-10-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 24-10-2020 06:04 م

الارصاد : أمطار وبرد وبرق غداً - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي؛ يوم الاحد ، حيث تغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في انحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد وهطول زخات من البرد أحياناً .
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 وتدريجياً مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات ويميل الجو الى الاستقرار، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

-  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.
- خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات النهار في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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