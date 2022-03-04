الارصاد : أول منخفض خماسيني يؤثر على المملكة الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاحد تدريجيا بمنخفض جوي خماسيني حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تتجاوز معدلاتها العامة بحوالي 6-8 درجات مئوية ، وفق ادارة الارصاد الجوية .



واشارت الادارة ان الاجواء ستكون دافئة بوجه عام ومغبرة خاصة في مناطق البادية مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ويتوقع سقوط زخات خفيفة و متفرقة من المطر على فترات في اماكن مختلفة من المملكة .

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