السبت 20-07-2024
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السبت، 20-07-2024 10:48 ص

الارصاد : ارتفاع اخر على درجات الحرارة في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الاحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ويستمر الاثنين الطقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

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