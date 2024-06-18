الارصاد : ارتفاع جديد على درجات الحرارة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة،حيث تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (7-8) درجات مئوية، حيث يبقى الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق .

اضافة اعلان

ووفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، ويكون الطقس حارا في معظم المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .