الارصاد : ارتفاع جديد على درجات الحرارة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم الثلاثاء القادم ، ويكون الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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ويطرأ يوم الاربعاء ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حار في أغلب المناطق، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتوخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.