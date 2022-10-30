الارصاد : الأمطار تعود الى المملكة اعتبارا من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الاجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، وفق ادارة الارصاد الجوية .



وتكون الأجواء ليلاً باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

⛔ التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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