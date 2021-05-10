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الإثنين، 10-05-2021 11:29 ص

الارصاد : الاجواء في العيد مناسبة للتنزه في بعض الاماكن

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الوكيل الاخباري - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب في تقرير خاص، أن الأجواء المتوقعة خلال فترة العيد مع نهاية الأسبوع الحالي أجواء ربيعية بوجه عام ودرجات الحرارة حول أو أعلى بقليل من معدلاتها الإعتيادية لنفس الفترة من السنة.

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وفي تفاصيل أكثر تشهد العاصمة عمان حالة من الاستقرار الجوي بوجه عام، ودرجات الحرارة المتوقعة فيها ما بين 29 الى 31 درجة مئوية.


فيما يكون الطقس في مرتفعات المملكة الجبلية، كجبال عجلون وجرش والسلط والطفيلة والشوبك طقس ربيعي بامتياز ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 26-27 درجة مئوية، وهي بالتالي مناسبة للتنزه والسياحة الداخلية.

 

 




 

 


 

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