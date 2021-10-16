السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 05:41 م

الارصاد الجوية : المملكة على موعد مع الأمطار

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الوكيل الاخباري - توالي درجات الحرارة انخفاضها، يوم الاثنين ، لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، الأجواء نهارا لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق باستثناء الأغوار والعقبة فتكون معتدلة الحرارة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما يوم الثلاثاء تبقى الأجواء نهاراً لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق باستثناء الأغوار والعقبة فتكون معتدلة الحرارة،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

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